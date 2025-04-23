Antalya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:43 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL