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        Antalya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:43
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        Antalya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Antalya'daki törenler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelen sunumuyla başladı. Ardından, koruma altında bulunan çocukların katılımıyla "Deniz Sevgi Korteji" düzenlendi.

        Vali Hulusi Şahin, kutlamalar kapsamında makamını, temsili olarak Ertuğrul Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elif Beren Dayan'a devretti.

        Programlara, Karaalioğlu Parkı'nda devam edildi.

        - Muğla

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

        Daha sonra TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Tuğberk Kayhan, Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan koltuğu devraldı. Kayhan, yetkililerden spor salonu talebinde bulundu.

        Muğla Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilerin bayramını kutladı.

        Program çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, şiirlerin okunması ve öğrenci gruplarının gösterileriyle sona erdi.

        Programa, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Garnizon ve Hava Filo Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile protokol üyeleri katıldı.

        - Burdur ve Isparta

        Burdur'da kutlamalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

        Daha sonra Özboyacı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elif Macit, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'dan koltuğu devraldı.

        Macit, makamdan Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'a bağlanarak ildeki asayiş durumunu sordu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav'dan ise yapılacak hayvan barınağının son durumu hakkında bilgi aldı.

        Merkez Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında, öğrenciler halk oyunu ve mehteran gösterisinde bulundu.

        Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, 23 Nisan'ın sadece bir bayram olmadığını, aziz milletin mücadele ruhunun bir parçası olduğunu söyledi.

        Isparta'da da İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Isparta Valisi Abdullah Erin, kentteki çeşitli okullardan gelen öğrencileri makamında ağırladı.

        Etkinlikler, Işıkkent Spor Salonunda devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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