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        Marmaris'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:31 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:33
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        Marmaris'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, ilkokul öğrencileri ile Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

        Kutlamalara, Marmaris Amfi Tiyatro'da devam edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu.

        İlkokul öğrencileri halk oyunları ve dans gösterileri sundu. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolünce verildi.

        İlçedeki tüm ilkokullarda ve alışveriş merkezlerinde kutlama törenleri de gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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