Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Salih ustanın "23 Nisan" sokağında bayram kutlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle bayrak ve posterlerle imece usulü süslenen 23 Nisan Sokak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aileler çocuklarıyla birlikte kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 19:42 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salih ustanın "23 Nisan" sokağında bayram kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle bayrak ve posterlerle imece usulü süslenen 23 Nisan Sokak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aileler çocuklarıyla birlikte kutladı.

        71 yaşındaki Yazgan'ın girişimleriyle bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen kutlamalar, Türk bayrakları, kırmızı-beyaz posterler, kumaşlar ve balonlarla süslü sokakta gerçekleştirildi.

        Sokağın ortasına kurulan sahnede, çocuklar müzik eşliğinde eğlendi, şarkılara marşlara eşlik etti. Aileler de çocuklarının coşkusuna katılarak eğlenceye dahil oldu.

        Sokak sakinlerince çocuklara yüz boyaması, yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Sokaktaki kutlamalara kırsal mahallelerden de çocukları aileleriyle birlikte geldi.

        Motosiklet derneği üyeleri sokakta kortej geçişi yaptı.

        Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllülük esasına dayalı gerçekleştirdikleri sokak süslemesi ve sokakta eğlenceli kutlamaya çocukların sahip çıkmasının kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı

        Benzer Haberler

        Lüks tekneler Fethiye'de görücüye çıkacak
        Lüks tekneler Fethiye'de görücüye çıkacak
        Bodrum'da amatör maçta kavga; 2 yaralı, 7 gözaltı
        Bodrum'da amatör maçta kavga; 2 yaralı, 7 gözaltı
        Bodrum'da amatörde maçta kavga; 2 yaralı, 7 gözaltı
        Bodrum'da amatörde maçta kavga; 2 yaralı, 7 gözaltı
        Marmaris'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Marmaris'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Fethiye'de düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu öldü
        Fethiye'de düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu öldü
        Antalya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutland...
        Antalya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutland...