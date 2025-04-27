Muğla'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 18 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.A'nın (25) ilçede olduğu tespit edildi.

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