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        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeriyle 286 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" isimli kruvaziyerle 286 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:37 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:51
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        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeriyle 286 yolcu geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" isimli kruvaziyerle 286 yolcu geldi.

        Bahamalar bayraklı 143 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

        Kuşadası Limanı'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren gemide, çoğu ABD'li 286 yolcu ve 202 personel bulunduğu belirtildi.

        Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik yerleri gezdi, çarşıda alışveriş yaptı.

        İlçeyi günübirlik ziyaret eden geminin bir sonraki durağının Rodos Limanı olacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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