Muğla'da iş hanı enkazında deprem tatbikatı yapıldı

Muğla'da yıkım çalışmaları devam eden Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı'nın enkazında 19 araç ve 75 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Menteşe Belediyesi, itfaiye gönüllüleri ve NAK Arama Kurtarma ekibi katıldı.

Tatbikatta NAK ekibinin arama kurtarma köpeği "Tayga" da görev aldı.

Ekipler senaryo gereği 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen yangının söndürülmesi, enkaz üstünde ve altında kalan yaralıları kurtarma süreçlerini Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda eş zamanlı olarak yürüttü.

Göçük altı sismik dinleme ve görüntüleme cihazları, kırıcı delici aletler ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişi yaralı kurtarıldı, 1 kişinin ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, Muğla'nın 1. derece deprem kuşağında yer aldığını ve bu nedenle afetlere karşı hazırlıklı olma sorumluluğunda olduklarını söyledi.