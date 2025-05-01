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        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etabın startı verildi

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Marmaris ile Aydın arasındaki beşinci etabı yağmur altında başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:24
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        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etabın startı verildi
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        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Marmaris ile Aydın arasındaki beşinci etabı yağmur altında başladı.

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabının startı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde verildi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaș ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yağmur altında startını verdiği etaba, 23 takımdan 144 sporcu katıldı.

        Beşinci etapta turkuaz mayoyu XDS Astana takımının Hollandalı sporcusu Wout Poels, kırmızı mayoyu Spor Toto'dan Ahmet Örken, yeşil mayoyu Polti Visitmalta'dan İtalyan Giovanni Lonardi, beyaz mayoyu ise China Glory'den Güney Afrikalı Willem Jakobus Smit giydi.

        -Marmaris-Aydın etabı

        Güney Ege'den başlayan 151 kilometrelik etapta, Ege Bölgesi'nin eşsiz güzellikteki koyları ve manzaraları eşliğinde koşulacak yarış, Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda sona erecek.

        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de tamamlanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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