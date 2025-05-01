60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etabın startı verildi

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaș ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yağmur altında startını verdiği etaba, 23 takımdan 144 sporcu katıldı.

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