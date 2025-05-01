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        Marmaris'e "Explora I" kruvaziyeriyle 590 yolcu geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:02
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        Marmaris'e "Explora I" kruvaziyeriyle 590 yolcu geldi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi.

        Rodos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğunluğu ABD'li 590 yolcu ve 630 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

        Kruvaziyerin, gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na gitmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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