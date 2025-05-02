2. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası, 5 gün süren yarışların ardından sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MİYC) organize ettiği şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan 19 yelkenli yat ile 170 sporcu mücadele etti.

Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, beşinci gün yarışları öncesinde antrenman turları yaptı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği parkurda, yatlar sınıflarına göre start aldı.

ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıfında yarışan yatlar, koy içinde rüzgar azlığı nedeniyle tek yarışla şampiyonayı tamamladı.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:

ORC-A

1- Brozex (Sergei Musikhin)

2- Frogfoot (Sergei Bryuzga)

3- Magic Twelve (Maxim Taranov)