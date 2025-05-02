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        2. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası, 5 gün süren yarışların ardından sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:37 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:02
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        2. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası tamamlandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası, 5 gün süren yarışların ardından sona erdi.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MİYC) organize ettiği şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan 19 yelkenli yat ile 170 sporcu mücadele etti.

        Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, beşinci gün yarışları öncesinde antrenman turları yaptı.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği parkurda, yatlar sınıflarına göre start aldı.

        ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıfında yarışan yatlar, koy içinde rüzgar azlığı nedeniyle tek yarışla şampiyonayı tamamladı.

        Organizasyonda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:

        ORC-A

        1- Brozex (Sergei Musikhin)

        2- Frogfoot (Sergei Bryuzga)

        3- Magic Twelve (Maxim Taranov)

        ORC-B

        1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)

        2- Courier Du Coeur (Andrey Arbuzov)

        3- Buyan (Sergei Karayaev)

        ORC-C

        1- Wizard (Pavel Karachov)

        2- Jason (Denis Shari)

        3- You Too (Vasily Echin)

        ORC-D

        1- Aleksandriya (İlya Strakh)

        2- İvana (Aleksei Brunov)

        3- Stormy (Tunca Çalışkan)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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