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        Muğla'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 22:27 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:31
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        Muğla'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Veysel K. idaresindeki 17 AEH 334 plakalı hurda yüklü kamyon, Antalya-Fethiye kara yolu Saklıkent Kavşağı'nda, Ali M. yönetimindeki 15 PY 171 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından kamyon Eşen Çayı'na devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kamyon sürücüsü Veysel K, itfaiye ekibince sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Yaralı, sedyeyle, kara yolunda bekleyen ambulansa taşındı.

        Yaralı sürücüler, sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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