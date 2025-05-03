Bodrum Birlikspor U-15 futbol takımı, Türkiye Şampiyonluğu için ter dökecek

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Muğla U-15 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bodrum Birlikspor Kulübü U-15 futbol takımı, Türkiye Şampiyonluğu için ter dökecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Muğla U-15 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bodrum Birlikspor U-15 futbol takımı, yarı final mücadelesinde Fethiyespor'u 1-0 mağlup etti.

Muğla U-15 Ligi A Grubu'nda sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Bodrum Birlikspor U-15 futbol takımı, önemli bir başarıya daha imza atarak Muğla Play-Off etabında mücadele etme hakkı elde etti.

Ula Stadı'nda oynanan Play-Off müsabakalarında Bodrum ekibi, ilk karşılaşmasında Ortaca Esnafspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Etkili oyun ve yüksek motivasyonla sahaya çıkan genç oyuncular, rakiplerine üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

- Bodrum ekibi Türkiye şampiyonasında

Yarı finalde karşılarına çıkan Fethiyespor karşısında da aynı kararlılıkla sahada yer alan Bodrum Birlikspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak finale adını yazdırdı.