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        Muğla Uluslararası Korolar Şenliği başladı

        Muğla'nın zengin kültürel mirasını uluslararası ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Muğla Korolar Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 23:06 Güncelleme: 07.05.2025 - 23:16
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        Muğla Uluslararası Korolar Şenliği başladı
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        Muğla'nın zengin kültürel mirasını uluslararası ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Muğla Korolar Şenliği başladı.

        Muğla Valiliği himayesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi koordinasyonunda düzenlenen şenliğin açılışı Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Vali İdris Akbıyık, 2023 yılında ilk adımları atılan şenliğin, kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

        Bu yıl 70 koro ve 2 bin 415 koristin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Muğla Korolar Şenliği'nin sadece sanatsal bir şölen olmadığını belirten Akbıyık, şenliğin aynı zamanda Muğla’nın turizm potansiyeline, ekonomik canlılığına ve kültürel tanınırlığına katkı sunacağını kaydetti.

        Şenliğin yalnızca bir müzik buluşması olmayıp aynı zamanda dostluğun, dayanışmanın ve kültürel etkileşimin güçlü bir ifadesi olduğunu belirten Akbıyık, "Muğla’nın sesini, melodisini ve misafirperverliğini dünyaya duyurduğumuz bu özel şenlikte, birlik ve beraberliğimizin pekişmesini temenni ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk, Muğla BİLSEM Müzik Öğretmenleri Buğra Soğukpınar ve Derya Yaman’dan oluşan düzenleme kurulu üyelerine plaket takdim etti.

        Şef Elif Ceyda Sert'in yönetiminde Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın müzik dinletisinin ardından Muğla BİLSEM Çocuk Korosu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu şenliğin ilk konserini verdi.

        Daha sonra Şef Valentina Gurgiva'nın yönetimindeki Çernomorski Zuvutsi Korosu Bulgar ve Türk eserleri seslendirdi.

        Koroların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları ekibi gösteri sundu.

        Şenlik, 11 Mayıs'ta sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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