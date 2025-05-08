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        İngiliz Büyükelçi Morris, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı ziyaret etti

        İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:59 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:12
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        İngiliz Büyükelçi Morris, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı ziyaret etti
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        İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

        Morris, belediyedeki görüşmede yaptığı konuşmada, turizm sezonu öncesi, özellikle Birleşik Krallık vatandaşlarının yerleşik oldukları ya da yoğun ziyaret ettikleri noktaları gezdiklerini belirtti.

        Ziyaret kapsamında yerel yöneticilerle bir araya geldiğini dile getiren Morris, Fethiye'ye en son geçen yıl geldiğini ve bu sürede ilçede önemli yatırımlar yapıldığını gördüğünü ifade etti.

        Türkiye'ye bu yıl yaklaşık 5 milyon İngiliz turistin gelmesinin beklendiğini dile getiren Morris, yaklaşık 2 milyon turistin rotasında Fethiye'nin yer aldığını kaydetti.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da ilçedeki çalışmalar ve 2025 turizm sezonu beklentileri hakkında heyete bilgi verdi.

        Kasımda Londra'daki turizm fuarına katıldıklarını anlatan Karaca, "Londra'daki görüştüğümüz tüm çevreler 'Fethiye'nin yükselen bir değer' olduğunu söyledi. Bundan gurur duyduk. Açıkçası, Londra ve Berlin'deki turizm fuarları çok profesyonelce hazırlanmış, tanıtım için son derece uygun platformlar olarak görüyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bu fuarlara katılımlarımız devam edecek." diye konuştu.

        Görüşme sonunda Karaca, konuk heyete organik bal, dastar, doğal sabun, Fethiye'yi tanıtan bir kitabın bulunduğu set hediye etti.

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