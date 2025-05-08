Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Öte yandan isale hattının patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, belediye ekiplerin bakım onarım çalışması yaptığı sırada hattın patlama anı ve suyun metrelerce yükseğe çıkma anları görülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.