Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.
Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekiplerinin bakım, onarım çalışmaları sırasında patladı.
Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su nedeniyle, 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu, çalışan işçiler de zor anlar yaşadı.
İsale hattındaki su kesilirken belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldığı bildirildi.
Öte yandan isale hattının patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, belediye ekiplerin bakım onarım çalışması yaptığı sırada hattın patlama anı ve suyun metrelerce yükseğe çıkma anları görülüyor.
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