Fethiye'de iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki ayrı kazada biri yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki ayrı kazada biri yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.
V.D. idaresindeki 06 BUL 621 plakalı kamyonet, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda, M.Y.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan V.D. ile yanındaki Y.Ç. sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kayaköy-Fethiye kara yolu Seyir Terası mevkisinde ise 48 ATF 696 plakalı UTV tipi arazi aracı devrildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Alman turist yaralandı. Yaralı turist, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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