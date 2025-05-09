Muğla'da göçük altında kalan işçi öldü
Muğla'nın Dalaman ilçesinde kanalizasyon kazısı esnasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde kanalizasyon kazısı esnasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede kanalizasyon hattına bağlantı yapılmak üzere kanal açma çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan 34 yaşındaki işçi Cüneyt Ünlü, kepçe ve ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralı olarak Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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