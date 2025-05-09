Muğla'da göçük altında kalan işçi öldü

Ağır yaralı olarak Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede kanalizasyon hattına bağlantı yapılmak üzere kanal açma çalışması sırasında göçük meydana geldi.

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