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        Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 21:15 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:25
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        Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları tamamlandı.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) gerçekleştirilen yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Moldova, Letonya, Estonya, Almanya, Kazakistan, Belarus, Rusya ve Ukrayna'dan 37 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele etti.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde verdiği brifingin ardından Marmaris Körfezi'nde start alan yarışlar, Datça Körmen, Körmen-Datça, Datça-Söğüt ve Söğüt'te başlayıp Marmaris'te sona erdi.

        ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıfında toplam 4 yarış yapan yelkencilere kupaları, yarın düzenlenecek özel törenle takdim edilecek.

        Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda sınıflarına göre ilk üç dereceyi elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

        ORC-A

        1- Eker 40 (Nikita Vavilov)

        2- Brozex (Sergey Musikhin)

        3- Magic Twelve (Maxim Taranov)

        ORC-B

        1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)

        2- Courrier Du Coeur (Sergei Kazantcev)

        3- X Prime (Vartan Arutyunyan)

        ORC-C

        1- Jason (Boris Burmentev)

        2- Fox L (Aliaksandr Racheeuski)

        3- Buran (Alexey Moskvin)

        ORC-D

        1- İvana (Kirill Bulatov)

        2- Valentina (Viktor Zakharov)

        3- Omani (Anton Velskii)

        ORC-E

        1- Stormy (Tunca Çalışkan)

        2- Looping (Juriy Suhuvalov)

        3- Hang Loose (Yulia Ramazanova)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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