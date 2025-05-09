Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) gerçekleştirilen yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Moldova, Letonya, Estonya, Almanya, Kazakistan, Belarus, Rusya ve Ukrayna'dan 37 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele etti.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde verdiği brifingin ardından Marmaris Körfezi'nde start alan yarışlar, Datça Körmen, Körmen-Datça, Datça-Söğüt ve Söğüt'te başlayıp Marmaris'te sona erdi.

ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıfında toplam 4 yarış yapan yelkencilere kupaları, yarın düzenlenecek özel törenle takdim edilecek.

Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda sınıflarına göre ilk üç dereceyi elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

ORC-A

1- Eker 40 (Nikita Vavilov)

2- Brozex (Sergey Musikhin)

3- Magic Twelve (Maxim Taranov)