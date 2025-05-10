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        Kaiwi Kanalı'nı başarıyla geçen milli yüzücü Aysu Türkoğlu Bodrum'a döndü

        Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü olan Aysu Türkoğlu, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Bodrum ilçesine döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:29 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:39
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        Kaiwi Kanalı'nı başarıyla geçen milli yüzücü Aysu Türkoğlu Bodrum'a döndü
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        Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü olan Aysu Türkoğlu, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Bodrum ilçesine döndü.

        Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaleti açıklarında düzenlenen Ocean's Seven parkurlarının 5'incisi Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü Türkoğlu, Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi.

        Türkoğlu'nu ailesi, sevenleri ve Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz karşıladı.

        Milli yüzücü Türkoğlu, gazetecilere, Kaiwi Kanalı geçişinin oldukça yorucu olduğunu söyledi.

        Yüzüşün 21 saat olmasını kendisinin de beklemediğini ifade eden Türkoğlu, "Her kulaca değdi diyebilirim. Birçok farklı parkura gittim ama bu en zorlarıydı diyebilirim. Çok ciddi akıntılarla karşılaştım. Yüzüşün son iki saati akıntı benim hızımı geçecek derecedeydi. O yüzden karaya varmakta çok büyük zorluk çektim ama şükürler olsun ki o kuma çıkıp tekrar bayrağımızı açabildim." dedi.

        Türkoğlu, bir süre dinleneceğini ifade ederek, yarışma sonrası çok güzel geri dönüşler aldığını aktardı.

        Tebrik mesajlarının kendisini çok motive ettiğini anlatan Türkoğlu, "Sosyal medya hesabıma yüzüşten sonra bakarken sadece kendimi görüyordum. Umarım benim gibi sporcular daha fazla çoğalır ve ülkemizi yurt dışında da temsil ederiz." ifadesini kullandı.

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        Galeri

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