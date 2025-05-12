Bodrum'da deniz dibinden 45 ton atık toplandı

Çalışma kapsamında denizde seyir, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde yasa dışı tonozlama düzenekleri, kamyon lastikleri, plastik ve demir variller, korozyona uğramış atık malzemeler temizlendi.

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