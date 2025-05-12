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        Bodrum'da deniz dibinden 45 ton atık toplandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibinden 45 ton atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:31 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:31
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        Bodrum'da deniz dibinden 45 ton atık toplandı
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        Muğla’nın Bodrum ilçesinde deniz dibinden 45 ton atık toplandı.

        Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı.

        Çalışma kapsamında denizde seyir, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde yasa dışı tonozlama düzenekleri, kamyon lastikleri, plastik ve demir variller, korozyona uğramış atık malzemeler temizlendi.

        Deniz dibinden toplanan 45 ton atık vinç yardımıyla kamyonlara yüklendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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