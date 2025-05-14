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        Bodrum'da, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı su sporları kazası güvenlik kamerasında

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı su sporları kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 00:57 Güncelleme: 14.05.2025 - 00:57
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        Bodrum'da, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı su sporları kazası güvenlik kamerasında
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı su sporları kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçeye bağlı Peksimet Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Polonya uyruklu 3 kişi, su sporları yapmak için sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağına bindi.

        Polonyalı turistlerin bindiği deniz yatağı, sürat teknesinin manevrası sırasında iskelede bağlı başka bir sürat teknesine çarparak ters döndü.

        Kazada savrularak yaralanan Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47) bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Kamil Arkadıusz B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından tekne kaptanı H.I. (56) Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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