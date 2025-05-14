Bodrum'da, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı su sporları kazası güvenlik kamerasında

Kazada savrularak yaralanan Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47) bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Peksimet Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Polonya uyruklu 3 kişi, su sporları yapmak için sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağına bindi.

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