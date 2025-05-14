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        Dalaman'da birinci sınıf öğrencileri çilek ve salep hasadı yaptı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde çilek ve salep hasadına birinci sınıf öğrencileri katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:33 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:39
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        Dalaman'da birinci sınıf öğrencileri çilek ve salep hasadı yaptı
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde çilek ve salep hasadına birinci sınıf öğrencileri katıldı.

        Kırcagedre ve Kargınkürü mahallelerinde üreticileri alternatif ürünlere teşvik etmek amacıyla yetiştirilen çilek ve salep hasadı gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'nın yanı sıra Cumhuriyet İlk Okulu 1. sınıf öğrencileri katıldı.

        Öğrenciler ile katılımcılar İsmail Cemil Önder'in bahçesinde çilek hasadı, Ayla-Tayfun Eren çiftinin bahçesinde ise salep hasadı yaptı.

        Kaymakam Yakuta, bölgenin verimli topraklarının getirisi yüksek alternatif ürünler için de elverişli olduğunu, üreticilerin bu yönde destekleneceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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