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        Muğla'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

        Muğla'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yaptırılacak engellilere "asker kınası" yakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:02
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        Muğla'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı
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        Muğla'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yaptırılacak engellilere "asker kınası" yakıldı.

        Muğla Öğretmenevi'nde bir araya gelen engelliler, protokol üyeleriyle zeybek oynadı ve pasta kesti. "En büyük asker bizim asker" sloganı atan engellilere asker kınası yakıldı.

        Vali İdris Akbıyık, vatan sevgisinin engel tanımadığını gösteren gençlerin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ise Engelliler Haftası kapsamında askerlik çağı gelen engelli bireyler için program düzenlediklerini kaydetti.

        Çakıroğlu, her yıl geleneksel hale getirdikleri etkinlikte engelli askerlere, asker uğurlama geleneğine uygun olarak kına yaktıklarını ifade etti.

        Organizasyona, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ile siyasi partilerin temsilcileri, engelliler, aileleri ve yakınları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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