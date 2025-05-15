Sanatçı Ali Kınık Muğla'da konser verdi

Konseri, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Tülin Tuncay, MHP İl Başkanı Burak Demirel, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Aksoy, MHP il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile davetliler izledi.

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