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        Bodrum FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:40
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        Bodrum FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Grey Beton Bodrum Stadı'nda teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

        Jose Morais, basın mensuplarına açıklamasında maçlarda bazı fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

        Morais, "Bazı fırsatları değerlendirebilseydik bugün daha farklı durumda olabilirdik. Trabzonspor ligde hep zirveye oynamış bir takım, kaliteli oyuncuları var. O açıdan kendimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz. Daha önce kupa ve lig olmak üzere iki kez deplasmanda karşılaştık. Kazanmaya yakın maçlar oynadık. Bu kez taraftarımızın önünde oynama fırsatımız olacak." dedi.

        Morais, sürekli gelişim göstermeye çalıştıklarına vurgu yaparak karşılaşmayı kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını ifade etti.

        Ligde kalabileceklerini düşündüğünü anlatan Morais, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Geleceğe dair konuşmak için önümüzdeki maçta alacağımız sonuç çok önemli. Önümüzdeki maçı kazanırsak sonuçlar istediğimiz gibi giderse ligde kalma ihtimalimizin arttığını görüp ondan sonra tekrar hedef tazeleyebiliriz. Durum hala kendi elimizde, biz maçları kazandığımız sürece şansımız devam edecek. Bu karşılaşma Samsunspor maçı ile oynadığımız seviyede bir mücadele olacak. Hala o maça değiniyorum çünkü o maçta sonucun adil olmadığını düşünüyorum."

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