Datça'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.
Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.
Palamutbükü sahilde yürüyüş yapanlar, deniz kaplumbağasını kıyıda hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirdi.
İncelemede ölü olduğu tespit edilen caretta caretta, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.