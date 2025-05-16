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        Datça'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

        Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:12 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:18
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        Datça'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
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        Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

        Palamutbükü sahilde yürüyüş yapanlar, ​​​​​​​deniz kaplumbağasını kıyıda hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirdi.

        İncelemede ölü olduğu tespit edilen caretta caretta, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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