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        Marmaris'te turistlerin eşyalarını gasbeden 3 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 turistin önünü kesip eşyasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:56 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:56
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        Marmaris'te turistlerin eşyalarını gasbeden 3 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 turistin önünü kesip eşyasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.

        Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta 15 Mayıs'ta gece motosikletli 3 kişi, Danimarka uyruklu N.H.B.W. ve M.B.W'yi darbederek elektronik sigaralarını aldı.

        Polis merkezine başvuran turistlerin şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, F.K. ile 18 yaşından küçük B.G. ve H.E.F'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletli 3 şüphelinin, araçtan inerek turistlerin eşyasını alması, zanlılardan birinin turiste vurması yer alıyor. Kayıtlarda, ardından şüphelilerin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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