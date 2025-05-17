Marmaris'te turistlerin eşyalarını gasbeden 3 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 turistin önünü kesip eşyasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 turistin önünü kesip eşyasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.
Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta 15 Mayıs'ta gece motosikletli 3 kişi, Danimarka uyruklu N.H.B.W. ve M.B.W'yi darbederek elektronik sigaralarını aldı.
Polis merkezine başvuran turistlerin şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, F.K. ile 18 yaşından küçük B.G. ve H.E.F'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletli 3 şüphelinin, araçtan inerek turistlerin eşyasını alması, zanlılardan birinin turiste vurması yer alıyor. Kayıtlarda, ardından şüphelilerin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
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