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        Dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve belgede sahtecilik suçundan aranan kişi Fethiye'de yakalandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:20
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        Dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve belgede sahtecilik suçundan aranan kişi Fethiye'de yakalandı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, "Zincirleme şekilde dolandırıcılık, "Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından aranan şüpheli Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikametinde yakalandı.

        Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülmek üzere gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kayıtsız kurusıkı tabanca, tüfek, 30 kurusıkı tabanca fişeği, 15 tabanca fişeği, 321 gram külçe altın, 11 altın bilezik, 2 kaşe, 21 elektronik cihaz, 3 hard disk, 6 flash bellek, 2 mini film kaset, 27 cd ve 908 bin 800 liraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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