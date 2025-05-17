Muğla'da jandarma ekipleri 75 yıldır evli çifti ziyaret etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekipleri 75 yıldır evli çifti ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Söğüt Mahallesi Muhtarlığı'na giderek 75 yıldır evli olan 95 yaşındaki Ramazan Selçuk ve 93 yaşındaki Ülker Selçuk çiftinin 1940'lı yıllara ait evlenme kayıt defterlerini aldı.

Ekipler, "2025 Aile Yılı" kapsamında "Aile geçmişin temeli, geleceğin umududur" mottosu ile 75 yıldır evliliklerini sürdüren Selçuk çiftini ziyaret ederek çiçek verdi.

Çiftin evlilik fotoğraf ve kaydının bulunduğu defteri gösterip inceleterek sürpriz yapan ekipler, kayıt defterini daha sonra muhtarlığa teslim etti.

Ziyarette ekiplere eski fotoğraflarını gösteren Ramazan Selçuk eşini okulda sevmeye başladığını söyledi.

Jandarma ekiplerinin ziyaretine şaşıran ve mutlu olan çiftin bu anları da videoya kaydedildi.