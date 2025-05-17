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        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

        Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 19:41 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:47
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        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
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        Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesinde Mustafa U'nun yatırım danışmanlığı vaadiyle kendisine gönderilen banka hesaplarına 398 bin lira gönderdiği ve dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Savcılık koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

        Muğla ile İstanbul, Antalya, Mardin, Samsun ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 46 sim kart, 10 banka kartı, 2 dekont ile bellek kartları ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kripto cüzdanlarında 484 milyon liralık para akışı tespit edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Datça Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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