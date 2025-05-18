Letoon Antik Kenti'nde konser düzenlendi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Letoon Antik Kenti'nde ses sanatçısı Ethem Kaya ve Songül Karlı'nın sahne aldığı konser gerçekleştirildi.

Seydikemer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kumluova Domates Festivali'nin bu yıl 28'incisinin düzenlendiği belirtildi.

En lezzetli domatesin seçildiği yarışma, yerel yemeklerin tanıtıldığı stantlar ve geleneksel halk oyunları gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı festivalde katılımcılar, domates tadımı yaptı.

Festival kapsamında, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Letoon Antik Kenti’nde ses sanatçısı Ethem Kaya ve Songül Karlı sahne aldı.

Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, konserde yaptığı konuşmada, festivalin geleneksel etkinliklerin yanı sıra bölgedeki tarım ürünlerinin tanıtımı açısından büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.

Festivalin, hem yerel tarımın hem de kültürün tanıtılmasına katkı sağladığını belirten Akdenizli, şunları kaydetti:

"Her geçen yıl daha fazla katılımcı ile bu etkinliği büyütmek ve tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. İlçemizin bereketli topraklarında yetişen arılı ve hormonsuz domatesimiz, yalnızca sofralarımızın değil, bölgemiz ekonomisinin ve tanıtımının da göz bebeğidir. Biz bu toprağın ve bu emeğin kıymetini biliyor, üreticimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl festivalimizi yine tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği Letoon Antik Kenti'nde düzenleyerek, hem tarımımıza hem de kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz."