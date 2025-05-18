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        Muğla'da firari hükümlü ile yanındaki 2 şüpheli villada yakalandı

        Muğla'nın Ula ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda hakkında 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yanında bulunan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 18.05.2025 - 20:50
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        Muğla'da firari hükümlü ile yanındaki 2 şüpheli villada yakalandı
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        Muğla'nın Ula ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda hakkında 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yanında bulunan 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce İlamat Bürosu'nda "Tasarlayarak öldürme ve tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün Ula ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Harekete geçen ekipler, şüphelinin saklandığı villaya özel harekat polisleri ile operasyon düzenledi. Operasyonda firari hükümlü ile villada bulunan 2 kişi "resmi belgede sahtecilik "suçundan gözaltına alındı.

        Villada yapılan aramada tüfek, farklı modellerde 5 tabanca, 287 fişek, 2 balistik yelek, 5 bin 870 avro, 19 bin 300 dolar, 71 bin 605 lira ile sahte kimlik ele geçirildi.

        Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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