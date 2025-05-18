Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GreyBeton Bodrum
Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 85 Brazao), Herelle, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 78 Ege Bilsel), Taylan Antalyalı (Dk. 88 Puscas), Ahmet Aslan (Dk. 78 Mohammed), Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 85 Celal Dumanlı)
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk (Dk. 67 Visca), Lundstram (Dk. 67 Mendy), Ozan Tufan (Dk. 46 Cihan Çanak), Nwakaeme, Cham (Dk. 86 Sikan), Zubkov, Draguş (Dk. 46 Folcarelli)
Goller: Dk. 12 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK), Dk. 76 Cham (Penaltıdan) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 90+3 Zubkov, Dk. 90+8 Mendy (Trabzonspor)
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