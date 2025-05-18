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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 21:12 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:12
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GreyBeton Bodrum

        Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 85 Brazao), Herelle, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 78 Ege Bilsel), Taylan Antalyalı (Dk. 88 Puscas), Ahmet Aslan (Dk. 78 Mohammed), Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 85 Celal Dumanlı)

        Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk (Dk. 67 Visca), Lundstram (Dk. 67 Mendy), Ozan Tufan (Dk. 46 Cihan Çanak), Nwakaeme, Cham (Dk. 86 Sikan), Zubkov, Draguş (Dk. 46 Folcarelli)

        Goller: Dk. 12 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK), Dk. 76 Cham (Penaltıdan) (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 90+3 Zubkov, Dk. 90+8 Mendy (Trabzonspor)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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