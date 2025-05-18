Yatağan'da "Yörük Şenliği" düzenlendi
Muğla'nın Yatağan ilçesinde "Yörük Şenliği" yapıldı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde "Yörük Şenliği" yapıldı.
Orman Kavşak Sahası’nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Belediyesi ve Milas Yörük Obaları Kültür Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Yatağan 1. Yörük Şenliği'nde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.
Şenlikte, Yörük kadın ve erkekleri, yöresel çalgılar eşliğinde bölgelerine has oyunları sergiledi.
Şenlik kapsamında farklı noktalara kurulan kıl çadırlarda Yörüklerin kültürü, kullandıkları malzemeler, çalgıları ve yemekleri tanıtıldı. Kurulan stantlarda yöresel ürünlerin satışı gerçekleştirildi.
Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, yaptığı açıklamada, şenliğin Yörüklerin köklü kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla yapıldığını söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.