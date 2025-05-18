Yatağan'da "Yörük Şenliği" düzenlendi

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, yaptığı açıklamada, şenliğin Yörüklerin köklü kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla yapıldığını söyledi.

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