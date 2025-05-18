Fethiye'de bir kadının darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kadın ile olay sırasında darbedilen istasyon çalışanının karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bir kişi tarafından darbedilen kadının aracının da şüpheliler tarafından kaçırıldığı kamera kayıtlarında yer alıyor.

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