Muğla'da bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kafasına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Solak'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İbrahim Solak'ın (23) Esenköy Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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