Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, evinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 19.05.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, evinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

        İbrahim Solak'ın (23) Esenköy Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kafasına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Solak'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        Manisa'da gözaltına alınan 4 şüphelinin, Fethiye'ye getirileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı

        Benzer Haberler

        Evinde tabancayla öldürüldü; sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltına alındı (2)
        Evinde tabancayla öldürüldü; sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltına alındı (2)
        Bodrum FK son 2 maça düşme hattında girdi
        Bodrum FK son 2 maça düşme hattında girdi
        Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı
        Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı
        Evinde tabancayla öldürüldü; sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Evinde tabancayla öldürüldü; sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi
        Şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi
        Fethiye'de akaryakıt istasyonunda bir kadına şiddet kamerada
        Fethiye'de akaryakıt istasyonunda bir kadına şiddet kamerada