Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de dere yatağındaki sarp arazide mahsur kalan köpek ekiplerce kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde dere yatağındaki sarp arazide mahsur kalan köpek, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 20:03 Güncelleme: 20.05.2025 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de dere yatağındaki sarp arazide mahsur kalan köpek ekiplerce kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla’nın Fethiye ilçesinde dere yatağındaki sarp arazide mahsur kalan köpek, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Çenger Mahallesi'nde “Ateş” isimli Golden Retriever cinsi köpek 2 gün önce kayboldu. Sahipleri köpeği bulmak için arama çalışması başlattı.

        Köpeğin dere yatağında sarp ve ulaşılması güç bir noktada bulunduğunu gören sahipleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye Ekibi'nden yardım istedi.

        Kurtarma çalışması başlatan ekipler, halat yardımıyla köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.

        Ekipler, köpeği sahiplerine teslim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        İngiltere: Dehşete düştük
        İngiltere: Dehşete düştük
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Polis merkezi önünde kavga: 5 yaralı, 12 gözaltı
        Polis merkezi önünde kavga: 5 yaralı, 12 gözaltı
        "Trump hayal kırıklığı yaşıyor"
        "Trump hayal kırıklığı yaşıyor"
        Eski aşkını takibe aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        Şampiyonluğun şifresi: 4-2-3-1'e dönüş!
        Şampiyonluğun şifresi: 4-2-3-1'e dönüş!
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı

        Benzer Haberler

        Muğla'da sokak hayvanları ve yaban domuzlarına karşı önlemler artırılacak
        Muğla'da sokak hayvanları ve yaban domuzlarına karşı önlemler artırılacak
        Dere yatağında mahsur kalan köpeği, AKUT ekibi kurtardı
        Dere yatağında mahsur kalan köpeği, AKUT ekibi kurtardı
        "Dünya Arı Günü" Muğla'da kutlandı
        "Dünya Arı Günü" Muğla'da kutlandı
        Evinde öldürülen İbrahim'in gözaltına alınan 4 arkadaşı adliyede
        Evinde öldürülen İbrahim'in gözaltına alınan 4 arkadaşı adliyede
        Muğla'daki tarihi Latmos figürleri öğrencilerin hayal gücüyle canlandırıldı
        Muğla'daki tarihi Latmos figürleri öğrencilerin hayal gücüyle canlandırıldı
        Muğla'da 33 kaçak göçmen kurtarıldı
        Muğla'da 33 kaçak göçmen kurtarıldı