Fethiye'de dere yatağındaki sarp arazide mahsur kalan köpek ekiplerce kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dere yatağındaki sarp arazide mahsur kalan köpek, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde dere yatağındaki sarp arazide mahsur kalan köpek, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Çenger Mahallesi'nde “Ateş” isimli Golden Retriever cinsi köpek 2 gün önce kayboldu. Sahipleri köpeği bulmak için arama çalışması başlattı.
Köpeğin dere yatağında sarp ve ulaşılması güç bir noktada bulunduğunu gören sahipleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye Ekibi'nden yardım istedi.
Kurtarma çalışması başlatan ekipler, halat yardımıyla köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Ekipler, köpeği sahiplerine teslim etti.
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