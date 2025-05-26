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        Muğla'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 22:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:00
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        Muğla'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

        Ali Asar'ın kullandığı 20 RN 578 plakalı kamyonet, Çayboyu Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Türker Fidan, Naci Söner Korkmaz, Cavit Ocak ve İsmail İnce yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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