Muğla'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Ali Asar'ın kullandığı 20 RN 578 plakalı kamyonet, Çayboyu Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Türker Fidan, Naci Söner Korkmaz, Cavit Ocak ve İsmail İnce yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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