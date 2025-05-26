Muğla'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Türker Fidan, Naci Söner Korkmaz, Cavit Ocak ve İsmail İnce yaralandı.

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