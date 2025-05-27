Datça'da tarihi ilkokul binası yeniden eğitime kazandırılıyor

Çalışmalar tamamlandığında, ilkokul öğrencileri yenilenmiş ve donanımlı bir eğitim ortamında öğrenim görecek.

Cumalı Mahallesi’nde 1926'da inşa edilen ve uzun yıllardır kullanılmayan dört derslikli ilkokul binasında, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın talimatıyla restorasyon çalışması başlatıldı.

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