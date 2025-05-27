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        Fethiye'de belediyenin işlettiği plaj engelliler için düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye tarafından işletilen plajda, engellilerin denize girmesini kolaylaştırmak amacıyla düzenleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:57 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:57
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        Fethiye'de belediyenin işlettiği plaj engelliler için düzenlendi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye tarafından işletilen plajda, engellilerin denize girmesini kolaylaştırmak amacıyla düzenleme yapıldı.

        Fethiye Belediyesinin işlettiği Akmaz Halk Plajı'ndaki platform, bakım ve yenileme çalışmalarıyla daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Platform, engellilerin destek almadan denize girebilmelerine olanak sağlayacak.

        Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Rıza Kıroğlu, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmayla engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını desteklediklerini kaydetti.

        Engellilerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kıroğlu, "Engelsiz yaşam için projelerimiz devam edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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