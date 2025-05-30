Muğla'da trafik levhası direğine çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin trafik levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin trafik levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Gökhan Söğü yönetimindeki 34 KEC 894 plakalı kapalı kasa kamyonet, Muğla-Yatağan kara yolu Salihpaşalar mevkisinde kontrolden çıkarak trafik levhası direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Hilal Merve A, Aysel T. ve Arzu C. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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