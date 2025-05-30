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        Muğla'da trafik levhası direğine çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin trafik levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:57
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        Muğla'da trafik levhası direğine çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin trafik levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Gökhan Söğü yönetimindeki 34 KEC 894 plakalı kapalı kasa kamyonet, Muğla-Yatağan kara yolu Salihpaşalar mevkisinde kontrolden çıkarak trafik levhası direğine çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan Hilal Merve A, Aysel T. ve Arzu C. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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