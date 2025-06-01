Fethiye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayaköy mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timince kara üzerinde tespit edilen 1'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

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