Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Dondurmacı Muharrem usta 65 yıldır damakları tatlandırıyor

        ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan dondurma ustası Muharrem Özkaplan, 65 yıldır damakları tatlandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:55 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dondurmacı Muharrem usta 65 yıldır damakları tatlandırıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan dondurma ustası Muharrem Özkaplan, 65 yıldır damakları tatlandırıyor.

        Bodrum'un yerlisi olan Özkaplan, ilkokulu bitirdikten sonra tatlıcı ve dondurmacının yanında başladığı mesleğini yıllar içinde ustalığa taşıdı.

        İçmeler Mahallesi'nde 81 yaşındaki Özkaplan'ın titizlikle katkı maddesi ve yapay aroma kullanmadan, su, süt, salep ve şekerle hazırladığı dondurmalar, hem yöre halkının hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

        Hazırlanışından itibaren her aşamasında bizzat kendisi bulunan Özkaplan, AA muhabirine, dondurmaların doğal malzemelerle üretildiğini söyledi.

        Eskiden alet ve makinelerin olmadığını, dondurmaları kalburdan geçirip fıçı ve buz içinde çevirdiklerini anlatan Özkaplan, doğal malzemelerin kullanması dolayısıyla dondurmaların yapıldığı meyvelerin tadını aldığını ifade etti.

        - "Frenk incirli dondurma yaptık"

        Bütün ürünleri yerel üreticilerden tedarik ettiğini belirten Özkaplan, "Frenk incirli dondurma da yaptık, çok tercih ediliyor. Şu ana kadar 10'dan fazla çeşit dondurma üretiyorum. Dondurmamın içinde meyve, su, şeker ve süt var. Bodrum'un portakalı ve limonunu da dondurmada kullanıyoruz." dedi.

        Ürünlerinin sağlıklı ve doğal olmasına önem verdiğini vurgulayan Özkaplan, bundan dolayı tercih edildiklerini söyledi.

        Her yıl ürünlerine yeni tatlar katmak için çaba gösterdiğine işaret eden Özkaplan, "65 yıldır bu mesleği tatlıcılıkla birlikte götürüyorum. Bodrumlu olarak son dondurmacı benim. Bu işi oğlumla beraber yapıyoruz. Dondurmacılara tavsiyem, katkısız doğal dondurma yapsınlar." diye konuştu.

        Bodrum'da geleneksel tatları yaşatmak için çalıştığını belirten Özkaplan, mesleğini sağlığı elverdiğince sürdürmeyi ve dondurma kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini kaydetti.

        - "Hem kendimiz yiyoruz hem de gelen misafirlerimize yediriyoruz"

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir de dondurma ustası Muharrem Özkaplan'ı 30 yıldır tanıdığını, oğlunun da çok yakın arkadaşı olduğunu belirtti.

        Bodrum'a gelen tüm turistlerin bu değerleri görmesi gerektiğini ifade eden Demir, "Ben çocuklarıma paket dondurma yedirmiyorum. Sadece buranın dondurmasını yediriyorum çünkü yapılışını da görüyoruz. İçerisinde su, süt ve şekerden başka bir şey yok. O yüzden gönül rahatlığıyla hem kendimiz yiyoruz hem de gelen misafirlerimize yediriyoruz." dedi.

        Demir, bundan sonraki dönemde yörenin meyvesiyle Bodrum'a katma değer sağlayan dondurmacıların ürünlerini ilçedeki kafelerde görmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        İhracatta rekor
        İhracatta rekor
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak

        Benzer Haberler

        Fethiyeli boksör Kubilay'dan 17'nci zafer
        Fethiyeli boksör Kubilay'dan 17'nci zafer
        Bodrum FK gözyaşlarıyla veda etti
        Bodrum FK gözyaşlarıyla veda etti
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı
        Muğlaspor için güçbirliği
        Muğlaspor için güçbirliği
        Bodrum FK-Beşiktaş maçının ardından
        Bodrum FK-Beşiktaş maçının ardından
        Bodrum FK-Beşiktaş maçının ardından
        Bodrum FK-Beşiktaş maçının ardından