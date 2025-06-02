Muğla'da çıkan iki orman yangını söndürüldü

İhbar üzerine her iki bölgeye de Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Muğla'da çıkan iki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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