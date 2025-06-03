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        Datça'da jandarma denetimlerini sürdürdü

        Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince, 8 ayda 55 bin 894 aracın denetimi, 217 bin 500 kişinin sorgulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 08:34 Güncelleme: 03.06.2025 - 08:34
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        Datça'da jandarma denetimlerini sürdürdü
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        Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince, 8 ayda 55 bin 894 aracın denetimi, 217 bin 500 kişinin sorgulaması yapıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Eylül 2024 ile 1 Haziran 2025 arasında, Datça-Marmaris kara yolundaki Balıkaşıran yol kontrol noktasında arama faaliyetleri kapsamında 7 gün 24 saat geniş çaplı denetim yapıldı.

        Göçmen kaçakçılığı ve aranan kişilere yönelik kapsamlı denetimlerde 55 bin 894 aracın denetimi, 217 bin 500 kişinin sorgulaması yapıldı.

        Profesyonel ekipler ve teknolojik imkanlarla yürütülen operasyonların suç oranlarının düşmesine önemli katkı sağladığı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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