Datça'da jandarma denetimlerini sürdürdü

Göçmen kaçakçılığı ve aranan kişilere yönelik kapsamlı denetimlerde 55 bin 894 aracın denetimi, 217 bin 500 kişinin sorgulaması yapıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince, 8 ayda 55 bin 894 aracın denetimi, 217 bin 500 kişinin sorgulaması yapıldı.

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