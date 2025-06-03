Datça'da jandarma denetimlerini sürdürdü
Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince, 8 ayda 55 bin 894 aracın denetimi, 217 bin 500 kişinin sorgulaması yapıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince, 8 ayda 55 bin 894 aracın denetimi, 217 bin 500 kişinin sorgulaması yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Eylül 2024 ile 1 Haziran 2025 arasında, Datça-Marmaris kara yolundaki Balıkaşıran yol kontrol noktasında arama faaliyetleri kapsamında 7 gün 24 saat geniş çaplı denetim yapıldı.
Göçmen kaçakçılığı ve aranan kişilere yönelik kapsamlı denetimlerde 55 bin 894 aracın denetimi, 217 bin 500 kişinin sorgulaması yapıldı.
Profesyonel ekipler ve teknolojik imkanlarla yürütülen operasyonların suç oranlarının düşmesine önemli katkı sağladığı vurgulandı.
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