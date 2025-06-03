Bodrum'da "Orman Muhafızları" projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi

Öğrencilere uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi de verilirken, ormanda temizlik de yapıldı.

Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, orman ekipleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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