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        Bodrum'da "Orman Muhafızları" projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Orman Muhafızları" projesi kapsamında öğrencilere yönelik eğitim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 19:47 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:59
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        Bodrum'da "Orman Muhafızları" projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Orman Muhafızları" projesi kapsamında öğrencilere yönelik eğitim etkinliği düzenlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği işbirliğinde hayata geçirilen proje çerçevesinde, Pınarlıbelen Mahallesi'ndeki öğrencilere, orman yangınlarına karşı mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

        Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, orman ekipleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

        Öğrencilere uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi de verilirken, ormanda temizlik de yapıldı.

        Eğitimler sonrası öğrencilere orman muhafızı sertifikası verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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