Bodrum'da yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknede patlama meydana geldi

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından teknenin büyük bir bölümü zarar görüp su alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İlçedeki bir marinaya yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna yanaşan teknede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknede meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

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