Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Milli güreşçi Süleyman Atlı, Muğla'da mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu

        Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Süleyman Atlı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mezun olduğu okulda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:05 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli güreşçi Süleyman Atlı, Muğla'da mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Süleyman Atlı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mezun olduğu okulda öğrencilerle bir araya geldi.

        Atlı, Gölbent Ramazan Patat İlk ve Orta Okulu Müdürü Eren Fehmi Eroğlu'nun organize ettiği "Kariyer Planlama Günleri" kapsamında mezun olduğu okulu ziyaret etti.

        Öğrencilik yıllarından milli sporcu olma dönemlerine kadar tecrübelerini anlatan Atlı, çocukların sorularını da yanıtladı.

        Etkinliğin ardından fotoğraf çektirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı

        Benzer Haberler

        Muğla'da restoran tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu 5 turist yaralandı
        Muğla'da restoran tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu 5 turist yaralandı
        Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranan kişi Fethiye'de yakalandı
        Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranan kişi Fethiye'de yakalandı
        Muğlaspor'da kongre ertelendi
        Muğlaspor'da kongre ertelendi
        Bodrum FK'da Taylan, Kocaelispor yolunda
        Bodrum FK'da Taylan, Kocaelispor yolunda
        Bodrum'da teknede patlama: 3 yaralı
        Bodrum'da teknede patlama: 3 yaralı
        Muğla'da, Seydikemer Gençlik Evi açıldı
        Muğla'da, Seydikemer Gençlik Evi açıldı