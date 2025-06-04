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        GÜNCELLEME - Bodrum'da yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknede patlama meydana geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 metrelik motoryatta meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:31
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        GÜNCELLEME - Bodrum'da yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknede patlama meydana geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 metrelik motoryatta meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

        İlçedeki bir marinaya yakıt ikmali için gelen ve akaryakıt istasyonuna yanaşan motoryat yakıt ikmalinin ardından harekete geçti.

        Yatta bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından yatın büyük bir bölümü zarar görüp su aldı, 1'i karada olmak üzere 3 kişi yaralandı.

        Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan büyük bir bölümü batan motoryatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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