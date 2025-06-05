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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kaçar'dan Kurban Bayramı mesajı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:49 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:49
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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kaçar'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaçar, mesajında, bayramların kardeşliğin, merhametin ve paylaşımın öne çıktığı, kırgınlıkların sora erdiği, gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlar olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu mübarek Kurban Bayramı’nın, bizleri birlik ve beraberlik içinde kenetlendirmesini, toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirmesini ve gönüllerimizde derin bir manevi huzur ve farkındalık uyandırmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle başta üniversitemizin değerli akademik ve idari personeli ile sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm Türk İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık, esenlik ve hayırlara vesile olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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