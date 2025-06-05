Fethiye'de deniz dibi ve kumsal temizliği yapıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi ve kumsal temizliği yapıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi ve kumsal temizliği yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ önderliğinde Türkiye Çevre Vakfı'nın (TÜÇEV) katkılarıyla "Çevre Koruma Haftası" dolayısıyla Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Halk Plajı'nda çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
"Plastik Kirliliğine Son" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte gönüllü dalgıçlar deniz dibinde temizlik yaptı.
Etkinliğe katılan çocuklar ve vatandaşlar ise sahildeki çöpleri topladı. Daha sonra bazı gruplar konser verdi ve çocuklar çalan müzikler eşliğinde eğlendi.
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